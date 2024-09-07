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Іран міг передати росії свої ракети, фото: «Вікіпедія»

США стривожені інформацією про передачу Іраном росії балістичних ракет

7 вер 2024, 11:46
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США вважають тривожною інформацію про передання Іраном балістичних ракет росії.


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Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Шон Севетт, повідомляє агентство Reutes.

Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і стривожені цими повідомленнями, — заявив Севетт.

Будь-яка передача іранських балістичних ракет росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України, — додав він.

У серпні агентство Reuters повідомило, що Росія очікує на швидку доставку з Ірану сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360 і що десятки російських військовослужбовців проходять в Ірані підготовку з використання цієї зброї з супутниковим наведенням для подальшого використання у війні проти України.

Вчора, 6 вересня, газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника повідомила, що ракети малої дальності вже доставлені Іраном до росії.

Інший американський чиновник повідомив Reuters, що вони «уважно стежать» за потенційною передачею ірансько-російських ракет.

Джерело: Reuters


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