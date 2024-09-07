США стривожені інформацією про передачу Іраном росії балістичних ракет

США стривожені інформацією про передачу Іраном росії балістичних ракетhttps://racurs.ua/ua/n199055-ssha-stryvojeni-informaciieu-pro-peredachu-iranom-rosiyi-balistychnyh-raket.htmlРакурс
США вважають тривожною інформацію про передання Іраном балістичних ракет росії.
Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Шон Севетт, повідомляє агентство Reutes.
Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення росії в Україну і стривожені цими повідомленнями, — заявив Севетт.
Будь-яка передача іранських балістичних ракет росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України, — додав він.
У серпні агентство Reuters повідомило, що Росія очікує на швидку доставку з Ірану сотень балістичних ракет малої дальності Fath-360 і що десятки російських військовослужбовців проходять в Ірані підготовку з використання цієї зброї з супутниковим наведенням для подальшого використання у війні проти України.
Вчора, 6 вересня, газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника повідомила, що ракети малої дальності вже доставлені Іраном до росії.
Інший американський чиновник повідомив Reuters, що вони «уважно стежать» за потенційною передачею ірансько-російських ракет.
Джерело: Reuters