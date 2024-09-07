Сибіга почав у МЗС з економії, - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n199072-sybiga-pochav-u-mzs-z-ekonomiyi-zmi.html

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Новий очільник МЗС України Андрій Сибіга провів першу нараду й анонсував скорочення штату в багатьох посольствах.

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Про це 7 вересня повідомили джерела ZN.UA.

За інформацією цього видання, під час наради Сибіга повідомив керівникам закордонних дипломатичних установ, що від них в Києві чекають нової динаміки та ініціатив, а також активної медійної присутності в країнах-перебування.

Також йшлося про посилення міжрегіональної співпраці та роботу почесних консулів.

Зокрема, планується відкликання акредитації недоброчесних та неефективних почесних консулів і скорочення штатних посад в багатьох посольствах.

Сибіга також акцентував увагу послів на чутливих питаннях своєчасного отримання українцями консульських послуг закордоном.

Міністр поскаржився, що у парламенті йому дорікали одноосібно підписаним навесні листом, яким було заборонено надавати консульські послуги громадянам України призовного віку.

Водночас, під час наради не ставилося завдання посилення роботи з урядами країн на тлі «від'ємного росту» постачання зброї Україні.

Попереднику Сибіги Дмитру Кулебі, за нашою інформацією, було запропоновано посаду глави місії України при НАТО. Проте Кулеба відмовився.

Можливо Кулеба сподівається, що з часом йому надійде ще одна пропозиція — очолити посольство України в США, оскільки ні Банкова, ні Захід не відмовилися від своєї ідеї поставити на чолі Кабінету міністрів Оксану Маркарову, — стверджують джерела.

Втім, до президентських виборів в США Україна навряд чи буде змінювати посла в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, 5 вересня новим міністром закордонних справ України став дипломат Андрій Сибіга. Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського 258 голосами «За».

З квітня цього року Андрій Сибіга був першим заступником Дмитра Кулеби, який очолював Міністерство закордонних справ з весни 2020 року.

На роботу в МЗС новий міністр перейшов з Офісу президента, де в ролі заступника Андрія Єрмака з травня 2021 року займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

До цього Сибіга п’ять років працював Надзвичайним і Повноважним Послом України у Туреччині, а раніше очолював Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України. Загалом кар'єру дипломата розпочав у 1997 році, коли після закінчення університету прийшов працювати в МЗС.

Чутки про намір президента Зеленського звільнити попереднього очільника міністерства піднімались кілька разів, однак остаточно рішення було прийнято лише тепер. ЗМІ пов’язують його із невдачею щодо отримання дозволу від західних союзників на удари по території росії за допомогою далекобійних ракет.