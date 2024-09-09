Нацбанк обмежив використання платіжних карток за кордоном

https://racurs.ua/ua/n199124-nacbank-obmejyv-vykorystannya-platijnyh-kartok-za-kordonom.html

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НБУ встановив нові обмеження на операції за кордоном із використанням платіжних карток українських банків з 10 вересня.

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Щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном для операцій із коштовностями, годинниками, ювелірними виробами та монетами становитиме 100 тис. грн. Також для операцій з нерухомістю встановлюється щомісячний ліміт у 500 тисяч грн.

Нацбанк з 10 вересня пом’якшує низку валютних обмежень для бізнесу, але запроваджує обмеження для використання платіжних карток за кордоном.

Серед напрямів, що зазнали змін:

купівля та переказ іноземної валюти для покриття викидів діоксиду вуглецю, пов’язаних з авіаційною діяльністю (що сприятиме безперебійності оборонних закупівель);

виплати за операціями, передбаченими договором перестрахування, укладеним з іноземними ядерними страховими пулами (можливість здійснювати всі необхідні платежі, а не лише перестрахові премії або виплати, що вже дозволені);

купівля та переказ іноземної валюти юридичними особами-резидентами, що є суб'єктами електронної комерції, для сплати ПДВ у ЄС (можливість сплатити ПДВ за операціями з купівлі товарів українських виробників споживачами з країн Євросоюзу; суб'єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС);

компенсація сплачених купонних платежів за єврооблігаціями, що були виплачені з 24 лютого 2022 року до 9 липня 2024 року (включно) (перекази дозволені виключно за рахунок власної іноземної валюти бізнесу і доступні і підприємствам, які не мають випадків незавершеного валютного нагляду за операціями з експорту товарів протягом 12 місяців, що передують даті проведення операції);

розрахунки за кордоном з використанням платіжних карток, випущених українськими банками, до рахунків в іноземній валюті, зокрема, для купівлі годинників, ювелірних виробів, коштовного каміння та монет (встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 100 тисяч грн в еквіваленті);

операції з агентами та менеджерами з нерухомістю за кордоном (встановлюється щомісячний ліміт у розмірі 500 тисяч грн в еквіваленті).

З одного боку, НБУ пом’якшує низку обмежень, а з іншого — вживає заходів для протидії непродуктивному відпливу капіталу з України.

Пом’якшення валютних обмежень підтримає обороноздатність країни, роботу українських підприємств та Ядерного страхового пулу. А посилення дасть змогу запобігти відпливу капіталу з країни. Це посприятиме збереженню міжнародних резервів на достатньому рівні, що є важливим для захисту стійкості валютного ринку, — зазначили у регуляторі.

Водночас Нацбанк спростував інформацію про нові ліміти на карткові перекази. Каже, не планує «встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів».

Там зазначили, що раніше медіа та телеграм-канали писали, що НБУ нібито «хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть». Це не відповідає дійсності, наголошує регулятор.