Армія рф просунулася біля трьох міст на Донеччині. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n199142-armiya-rf-prosunulasya-bilya-troh-mist-na-donechchyni-deepstate.html

Ракурс

Російська армія просунулася поблизу трьох міст Донецької області.

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Зокрема, ворог просунувся в Красногорівці, біля Новогродівки та Вугледару. Також росіяни проводять активні штурмові дії на Лисівку з боку Новогродівки. Про це моніторинговий проект DeepState повідомив у Telegram.

А у вечірньому зведенні Генеральному штабу ЗСУ за 9 вересня йшлося, що вчора було зафіксовано 147 бойових зіткнень. Зокрема, повідомлялося, що на Курахівському напрямку відбулося 46 бойових зіткнень, а в районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки відбулося близько 75 відсотків усіх боїв.

А на Времівському напрямку агресор дев’ять разів штурмував передній край нашої оборони в районах Вугледара, Золотої Ниви та Шахтарського. Тут окупанти також задіювали штурмову авіацію.

Нагадаємо, днями в DeepState повідомляли, що під контроль окупантів перейшло Невельське в Покровському районі та село Водяне Вугледарської міської громади Волноваського району на Донеччині. Крім того, ворог просунувся у Красногорівці та Гродівці.