Ціле село на Київщині ледь не згоріло. Фото: ДСНС

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Пожежники врятували ціле село від вогню у Київській області.

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У понеділок, 9 вересня, поблизу села Мар’янівка Вишгородського району загорілася суха рослинність на відкритій території. Через сильний вітер вогонь миттю пройшов сотні метрів поля, чагарників і городів. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій України 10 вересня повідомила у Facebook.

Під загрозою опинилися приватні житлові будинки, ферма з тваринами та школа. Для гасіння пожежі залучили вогнеборців з трьох областей. Їм вдалося ліквідувати загоряння на площі 2,8 га.

Нагадаємо, днями у Чорнобильській зоні Київської області виникла нова масштабна лісова пожежа. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. До гасіння пожежі залучили 399 рятувальників, 103 одиниці техніки від ДСНС, залучених з різних куточків України.