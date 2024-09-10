Наслідки удару по «Охматдиту». Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n199152-ukrayina-vstanovyla-im-ya-rosiyanyna-yakyy-nakazav-zavdaty-udaru-po-ohmatdytu.html

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Стало відомо ім’я російського офіцера, який командував ракетним ударом по медичному корпусу дитячої лікарні «Охматдит» у Києві.

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Наказ віддав тодішній російський командувач дальньої авіації ВПС Збройних сил російської федерації. Згодом його підвищили до командувача Військово-повітряних сил. Про це 10 вересня заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Російському офіцеру заочно повідомили про підозру за порушення законів та звичаї війни, що поєднане з умисним вбивством і вчинене за попередньою змовою групою осіб. Максимальна санкція передбачає довічне позбавлення волі.

Ім’я офіцера Костін не назвав. Ймовірно, що мова йде про генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша.

Слідчі також встановили, що за його наказом вранці 8 липня російський бомбардувальник-ракетоносій Ту-95МС здійснив пуск ракети Х-101 по дитячій лікарні у Києві. «Охматдит» обстріляла 22-га гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія дальньої авіації Повітряно-космічних військ рф.

Ракету окупанти запустили над Саратовською областю на відстані майже 600 км від українського кордону. У повітряному просторі України Х-101 постійно маневрувала й змінювала траєкторію польоту через території чотирьох українських областей. Слідство вважає, що ракета була запрограмована для максимального обходу української ППО та влучання в лікарню.

Сьогодні на місці удару по «Охматдиту» присутній також прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

Нагадаємо, у ГУР заявляли що російський льотчик здав українській розвідці своїх колег після ракетного удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Він передав українській розвідці документи, пов’язані з діяльністю його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, які регулярно обстрілюють українські міста крилатими ракетами Х-101.