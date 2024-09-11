Іранські ракети Fath-360 дозволять рф зберегти далекобійні ракети для ударів вглиб України

https://racurs.ua/ua/n199172-iranski-fath-360-dozvolyat-rf-zberegty-dalekobiyni-rakety-dlya-udariv-vglyb-ukrayiny.html

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Ракети малої дальності Fath-360, які Іран передав росії, дозволять Москві зберегти більш далекобійні ракети для ударів вглиб території України.

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Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

У Міноборони США підтвердили, що країна-агресорка отримала від Тегерана балістичні ракети малої дальності (120 км). Іранське видання Tasnim раніше писало, що їхня довжина — понад п’ять метрів, а вага — 787 кг (включно зі 150-кілограмовою боєголовкою).

У Пентагоні наразі не можуть сказати, скільки таких ракет отримала росія, але припускають, що вона може їх використати вже найближчими тижнями. За даними американської сторони, десятки російських військовослужбовців їздили до Ірану, щоб навчитися використовувати Fath-300/360.

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Ірану за поставку росії балістичних ракет, та розширили санкції проти росії.

Під обмеження потрапили дев’ять громадян Ірану й чотири іранські компанії, зокрема, державний авіаперевізник Iran Air, транспортна компанія Azadegan, конструкторське бюро Farzanegan Propulsion Systems, яке постачало до рф зразки двигунів для крилатих ракет.

Україна розглядає можливість розірвання дипломатичних відносин з Іраном через постачання балістичних ракет росії.