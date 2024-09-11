Змушувати учнів носити шкільну незаконно, – освітній омбудсмен

https://racurs.ua/ua/n199191-zmushuvaty-uchniv-nosyty-shkilnu-nezakonno-osvitniy-ombudsmen.html

Ракурс

Змушувати учнів носити шкільну незаконно.

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Про це заявив освітній омбудсмен.

Сергій Горбачов повідомив, що йому скаржаться на те, що учнів у школах змушують носити шкільну форму. Дітей навіть не допускають до занять або відсторонюють через зовнішній вигляд.

Війна, повітряні тривоги, майже щоденні переміщення до укриття, кількагодинні вимкнення світла впливають на психологічний стан дітей. І замість того, щоб забезпечувати освітній процес та дбати про безпеку дітей, частина педагогів здійснюють перевірки та «рейди» зовнішнього вигляду учнів, порушуючи закони. Вони тиснуть на дітей, а при систематичних зауваженнях здійснюють булінг дитини й, крім того, позбавляють дітей права здобувати освіту, — написав омбудсмен.

Він закликав педагогів перестати перевіряти одяг учнів.