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Ракурс
Наслідки атаки «шахедів» по Конотопу, фото: Сумська обласна прокуратура

Конотоп не має грошей на ліквідацію наслідків російської атаки — мер

12 вер 2024, 14:16
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Місто Конотоп Сумської області, котре сьогодні, 12 вересня, постраждало внаслідок російської нічної повітряної атаки, не має грошей, щоб відновити водопостачання у будинках та провести обстеження технічного стану будинків.


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Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі КИЇВ24.

Зараз проводяться роботи, всі які можемо проводити. У нас сьогодні відбудеться сесія міської ради, я не знаю з чого ми будемо шукати ці гроші, — зазначив він. — Нам треба терміново виділити кошти на обстеження технічного стану (постраждалих — ред.) будинків … Тому ще ми не знаємо, чи можна там зараз замінювати вікна і взагалі пускати людей.

Хочу передати привіт депутатам Верховної ради, які прийняли абсурдний закон і забрали гроші з місцевих бюджетів, — додав Семеніхін. — У нас немає грошей, щоб купити солярку для водоканалу, щоб дати людям воду в достатній кількості.

Джерело: Ракурс


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