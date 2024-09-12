Наслідки атаки «шахедів» по Конотопу, фото: Сумська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n199219-konotop-ne-maie-groshey-na-likvidaciu-naslidkiv-rosiyskoyi-ataky-mer.html

Ракурс

Місто Конотоп Сумської області, котре сьогодні, 12 вересня, постраждало внаслідок російської нічної повітряної атаки, не має грошей, щоб відновити водопостачання у будинках та провести обстеження технічного стану будинків.

.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі КИЇВ24.

Зараз проводяться роботи, всі які можемо проводити. У нас сьогодні відбудеться сесія міської ради, я не знаю з чого ми будемо шукати ці гроші, — зазначив він. — Нам треба терміново виділити кошти на обстеження технічного стану (постраждалих — ред.) будинків … Тому ще ми не знаємо, чи можна там зараз замінювати вікна і взагалі пускати людей.