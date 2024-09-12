Рашисти завдали масованого авіаудару по Конотопу в ніч на 12 вересня, фото: ДСНС

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Росіяни в ніч на сьогодні, 12 вересня, атакували безпілотниками місто Конотоп Сумської області.

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За попередньою інформацією, осколкові поранення отримали 14 цивільних, серед них дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Виникли пожежі у багатоквартирних житлових будинках та на об'єктах інфраструктури. Пошкоджені навчальний та медичний заклади, гаражі, автомобілі та інші приміщення, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що рятувальники одночасно працювали за декількома адресами, усі пожежі ліквідовані.