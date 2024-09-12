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У серпні до білорусі залетіли низка російських «шахедів», інфографіка: «Беларускі Гаюн»

12 «шахедів» залетіли у білорусь у серпні, лише один збили — «Гаюн» (ІНФОГРАФІКА)

12 вер 2024, 14:59
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У серпні до білорусі залетіли загалом не менше 12 дронів-камікадзе типу «Шахед».


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Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», котра відстежує військові переміщення на території білорусі.

Зазначається, що ці події сталися 21, 26, 27, 29 та 31 серпня. У низці випадків для перехоплення дронів задіювали чергові білоруські винищувачі. Проте у серпні було збито лише один «Шахед».

Вночі 29 серпня винищувач ВПС РБ уперше за весь моніторинг збив «шахед» над білоруссю. Це сталося близько 03.55 ночі в Єльському районі Гомельської області. Що ж сталося ще з 11-ти БЛА, які залітали до Білорусі, невідомо, — зазначає моніторингова групу.

У «Беларускі Гаюн» додають, що наразі немає підстав вважати, що зальоти російських БЛА типу Shahed-136/131 до білорусі найближчим часом припиняться.

У серпні до білорусі залетіли низка російських «шахедів», інфографіка: «Беларускі Гаюн»

Джерело: Ракурс


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