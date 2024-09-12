Війська рф обстріляли Борову на Харківщині — є жертви та поранені

Війська рф обстріляли Борову на Харківщині. Фото:

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Армія російської федерації завдала ударів по населеному пункту в Харківській області.

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Сьогодні о 12.40 ворог атакував Борову Ізюмського району. Загинули двоє осіб — цивільний чоловік та жінка, тіло якої деблокували з-під завалі. Також постраждали семеро осіб. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

У самому населеному пункті внаслідок атаки виникли пожежі. Загорілися щонайменше п’ять будинків будинки та магазини.

В ОВА заявили, що росіяни застосували тактику подвійного удару. Попередньо відомо, що вогонь по житловому кварталу Борової вівся із застосуванням касетних боєприпасів.

Нагадаємо, 12 вересня російські загарбники завдали артилерійського удару по машині з гуманітарною допомогою у Веролюбівці Костянтинівської громади на Донеччині. Там загинули троє працівників МКЧХ, ще двоє дістали поранення.