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рф вдарила ракетою по суховантажу з пшеницею. Фото: Володимир Зеленський

рф вдарила ракетою по суховантажу з пшеницею в Чорному морі (ФОТО)

12 вер 2024, 16:19
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Ракетний удар по суховантажу з зерном завдала російська армія.


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У вівторок, 12 вересня, окупанти атакували ракетою суховантажу в Чорному морі, який доставляв пшеницю до Єгипту. Удар по цивільному судну стався одразу після його виходу з територіальних вод України. Попередньо відомо, що обійшлося без людських втрат. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу, — наголосив він.

Глава держави відзначив, що постачання українського продовольства є критичним до країн Африки та регіону Близького Сходу. Зеленський додав, що Україна й надалі робитиме все для захисту українських портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок.

Також президент після цієї атаки очікує на реакцію світу, бо «пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет».

рф вдарила ракетою по суховантажу з пшеницею. Фото: Володимир Зеленський

рф вдарила ракетою по суховантажу з пшеницею. Фото: Володимир Зеленський

рф вдарила ракетою по суховантажу з пшеницею. Фото: Володимир Зеленський

рф вдарила ракетою по суховантажу з пшеницею. Фото: Володимир Зеленський

Нагадаємо, у серпні Центр національного спротиву інформував, що окупанти мають намір збільшувати масштаби вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій. Для цього росіяни планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів.

Джерело: Ракурс


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