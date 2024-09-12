рф вдарила ракетою по суховантажу з пшеницею. Фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n199224-rf-vdaryla-raketou-po-suhovantaju-z-pshenyceu-v-chornomu-mori-foto.html

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Ракетний удар по суховантажу з зерном завдала російська армія.

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У вівторок, 12 вересня, окупанти атакували ракетою суховантажу в Чорному морі, який доставляв пшеницю до Єгипту. Удар по цивільному судну стався одразу після його виходу з територіальних вод України. Попередньо відомо, що обійшлося без людських втрат. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу, — наголосив він.

Глава держави відзначив, що постачання українського продовольства є критичним до країн Африки та регіону Близького Сходу. Зеленський додав, що Україна й надалі робитиме все для захисту українських портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок.

Також президент після цієї атаки очікує на реакцію світу, бо «пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет».

Нагадаємо, у серпні Центр національного спротиву інформував, що окупанти мають намір збільшувати масштаби вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій. Для цього росіяни планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів.