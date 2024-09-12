Володимир Зеленський та Сі Цзіньпін. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський та лідер Китаю Сі Цзіньпін можуть зустрітися у жовтні.

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Ця зустріч стане можливою покращення дипломатичних контактів між Києвом та Пекіном. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на колишнього заступника міністра закордонних справ України Олександра Чалого.

Чалий наголосив, що «зараз ми всі в Україні чекаємо на якісь контакти, прямі контакти між президентом Зеленським і президентом Сі».

Про можливу зустріч китайського та українського лідерів натякнув і директор департаменту європейських досліджень Китайського інституту міжнародних досліджень Цуй Хунцзянь.

Ми готові зробити все, що сприяє миру, — зазначив він.

За його словами, КНР відкрита відкрита до того, щоб приєднатися до майбутнього саміту миру, оскільки там не хочуть, щоб їхні зусилля «пропали даремно».

Як відомо, навесні Китай спільно з Бразилією представив свій план врегулювання війни в Україні. Його суть зводиться до того, щоб припинити бойові дії та почати прямі переговори між Україною та росією.

Президент Володимир Зеленський розкритикував цей мирний план й назвав його деструктивним, бо він грає на руку Москви та не був обговорений з Києвом.

Нагадаємо, влітку президент Володимир Зеленський заявив, лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв йому у телефонній розмові, що його країна не надаватиме росії зброю для війни проти України.

Джерело: Reuters