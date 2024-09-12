МЗС України оголосило демарш Монголії через путіна. Фото: РосЗМІ

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МЗС України оголосило демарш монгольській стороні у звʼязку з візитом російського російського диктатора володимира путіна до Монголії.

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У четвер, 12 вересня, зовнішньополітичне відомство оголосило демарш Монголії в ході зустрічі з генеральним директором департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг. Посадовець прибула з Улан-Батора на виклик Києва. Про це Міністерство закордонних справ України повідомило у Telegram.

До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт путіна під час його перебування на території країни, — йдеться в заяві.

В МЗС наголосили, що не залишать це без належної реакції. Київ врахує це рішення у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки цієї країни в міжнародних форматах.

Також українські дипломати висловили сподівання, що Улан-Батор попрацює для відновлення «конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав».

Нагадаємо, президент рф володимир путін 2 вересня побував у Монголії з офіційним візитом, попри те, що його мали б заарештувати за ордером МКС. ЗМІ писали, що монгольська влада нібито надала диктатору гарантії безпеки.

Згодом в уряді Монголії пояснили, що не арештували через енергетичну залежність від росії.