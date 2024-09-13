Українці вибили пропагандистський фільм росіян з кінофестивалю в Торонто

https://racurs.ua/ua/n199239-ukrayinci-vybyly-propagandystskyy-film-rosiyan-z-kinofestyvalu-v-toronto.html

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Фільм «Росіяни на війні» не покажуть в Торонто. Міжнародний кінофестиваль скасував) показ стрічки російсько-канадської режисерки та колишньої працівниці каналу Russia Today Трофімової після критики з боку України.

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Ми змушені негайно призупинити покази фільму, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки, — заявили організатори заходу.

Своє рішення вони назвали «безпрецедентним кроком» і «твердо стоять на заяві» щодо показу фільму на кінофестивалі. Його планували демонструвати з 13 по 15 вересня.

Російсько-канадська режисерка Анастасія Трофімова позиціонує фільм як антивоєнний.

Це безпрецедентний крок для TIFF. Це було неймовірно складне рішення. Коли ми обираємо фільми, ми керуємося місією TIFF, нашими цінностями та нашими принципами програмування. Ми віримо, що цей фільм заслужив місце в лінійці нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його коли це безпечно зробити, — йдеться в заяві організаторів фестивалю.

У коментарі для CBC поліцейська служба Торонто заявила, що рішення призупинити покази було прийнято організаторами заходу самостійно, а не на основі будь-яких рекомендацій поліції Торонто.

У фільмі «росіяни на війні «Трофімова розповідає про військових і медиків на передовій російського вторгнення в Україну.

Фільм викликав обурення тих, хто вважає, що співчутливий погляд на солдатів, відбілює їх військові злочини в Україні. Трофімова захищала свою роботу, назвавши фільм «антивоєнним».

Під час показу у вівторок для ЗМІ та представників індустрії відбулися протести, організовані українськими активістами, на яких були присутні офіційні особи, включаючи Генерального консула України Олега Ніколенка.

У понеділок у листі до генерального директора TIFF Камерона Бейлі Ніколенко назвав рішення TIFF включити фільм «безвідповідальним».

У своєму дописі в соціальних мережах він назвав рішення TIFF припинити показ фільму єдиним правильним рішенням».

Надзвичайний і повноважний Посол України в Канаді Юлія Ковалів привітала рішення, однак висловила жаль з приводу того, що у своїй аргументації організаторам фестивалю «не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку».