Гетманцев шукає гроші в оподаткуванні міжнародних посилок та порномоделей сервісу OnlyFans

https://racurs.ua/ua/n199253-getmancev-shukaie-groshi-v-opodatkuvanni-mijnarodnyh-posylok-ta-pornomodeley-servisu-onlyfans.html

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Народні депутати вже працюють над законопроєктом щодо скасування митних пільг для міжнародних посилок.

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Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється, — зазначив у розмові з «ЕП» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Водночас, коли саме цей законопроєкт може побачити світ — нардеп не уточнив.

Напередодні інший народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомляв, що Кабмін ініціює зміни в оподаткуванні міжнародних поштових та експрес-відправлень.

За його інформацією, уряд пропонує звільнити від оподаткування ПДВ поштові відправлення вартістю до 45 євро. Станом на зараз від оподаткування ПДВ та митом звільнено відправлення вартістю до 150 євро.

Гетманцев 11 вересня повідомив, що Державна податкова служба одержала інформацію про обсяги доходів від сервісу OnlyFans, який використовують порномоделі. Кількість українських акаунтів OnlyFans збільшується в середньому втричі щороку.

Гетманцев навів три приклади обсягів заробітку. Громадянки С, К і Б за декілька років заробили 4 млн, 3 млн та 1,8 млн дол. відповідно.

Раніше Гетманцев повідомляв, що за IV квартал 2023 року міжнародні платформи сплатили майже 35 млн дол. ПДВ — так званий податок на Google. З них OnlyFans сплатив 1,3 млн дол.