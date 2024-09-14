Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Байден та Стармер підтвердили непохитну підтримку України. Фото:

Байден зі Стармером підтвердили непохитну підтримку України

14 вер 2024, 08:20
999

Президент США Джо Байден зустрівся у Вашингтоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.


.

Лідери двох країн обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. У ході зустрічі вони, зокрема, підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Про це йдеться у повідомленні, яке булло опубліковане на сайті Білого дому.

Також глава США та очільник британського уряду висловили глибоке занепокоєння у зв’язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї російській федерації та підтримкою Китаєм оборонно-промислової бази країни-агресора.

Крім того, Байден зі Стармером підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю. Наголосили на необхідності підписання угоди про припинення вогню, бо це дозволить не лише звільнити заручників, але й посилити допомогу в Секторі Газа.

Обоє лідерів засудили також напади хуситів, яких підтримує Іран, на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Нагадаємо, напередодні речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США наразі не планують оголошувати про нову політику щодо України та використання ракет дальнього радіусу дії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів