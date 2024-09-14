Байден та Стармер підтвердили непохитну підтримку України. Фото:

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Президент США Джо Байден зустрівся у Вашингтоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером.

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Лідери двох країн обговорили низку зовнішньополітичних питань, що становлять взаємний інтерес. У ході зустрічі вони, зокрема, підтвердили свою непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від російської агресії. Про це йдеться у повідомленні, яке булло опубліковане на сайті Білого дому.

Також глава США та очільник британського уряду висловили глибоке занепокоєння у зв’язку з наданням Іраном та Північною Кореєю летальної зброї російській федерації та підтримкою Китаєм оборонно-промислової бази країни-агресора.

Крім того, Байден зі Стармером підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю. Наголосили на необхідності підписання угоди про припинення вогню, бо це дозволить не лише звільнити заручників, але й посилити допомогу в Секторі Газа.

Обоє лідерів засудили також напади хуситів, яких підтримує Іран, на комерційне судноплавство в Червоному морі.

Нагадаємо, напередодні речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що США наразі не планують оголошувати про нову політику щодо України та використання ракет дальнього радіусу дії.