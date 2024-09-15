ППО уночі працювала у чотирьох областях України, є влучання по Одесі

https://racurs.ua/ua/n199304-ppo-unochi-pracuvala-u-chotyroh-oblastyah-ukrayiny-ie-vluchannya-po-odesi.html

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Сили ППО збили 10 дронів та одну ракету, які запускали росіяни по Україні.

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Всього армія рф атакувала Україну 14 безпілотниками, двома ракетами «Іскандер-М» та ракетою Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській та Миколаївській областях.

У ВМС повідомили, що уранці 15 вересня у Чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких сім є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 48 ракет.

Унаслідок вечірнього удару росії по Одесі загинуло подружжя, 65-річна жінка травмована, повідомив керівник ОВА Олег Кіпер.

Попередньо, армія росії атакувала місто ракетою з забороненою касетною бойовою частиною. У передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.