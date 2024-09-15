Це - пробите "дно": Лубінець про реакцію Червоного Хреста на розстріл їхнього конвою

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Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) «пробив дно» своєю реакцією на розстріл росією їхнього конвою.

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Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман зауважив, що черговий злочин росіяни скоїли вранці, а президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста опублікувала свою заяву лише ввечері, і жодного слова не сказала про окупантів.

Немає вже іншого шляху, окрім як закриття місії МКЧХ в рф і, по факту, в Україні, бо ми від них нічого позитивного вже не можемо отримувати, на жаль. Нинішнє керівництво просто знищило ім’я МКЧХ з багаторічною історією, — сказав Лубінець.

Він додав, що можна «чіпляти замок» на цю організацію та звертатись до їхніх найбільших донорів з пропозицією створювати нову, бо ця вже неефективна.

Женевський офіс Червоного Хреста засудив удар по своїй місії, внаслідок якого загинуло троє співробітників організації. Але у своїй заяві МКЧХ так і не згадав росію і російську армію.

Те ж саме зробив і речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко. В ефірі проекту «Донбас Реалії» він зазначив, що організація призупиняє роботу свого офісу в Дніпрі.

Але жодних засуджень росіян за удар не прозвучало.

На запитання щодо причетності до удару речник почав нести маячню:

Ми на 100% точно не знаємо, [хто причетний], тому що ми не поліція, ми не можемо провести наше розслідування, у нас немає таких можливостей. Крім того, так, ми нейтральна організація, ми завжди діємо таким чином. Ми ніколи не намагаємося викрити і назвати. Для нас трагедія, коли ми втрачаємо наших співробітників.

Офіс МКЧХ у Дніпрі призупиняє роботу після удару по своїй місії на Донеччині 12 вересня. За словами Власенка, після цієї атаки Червоний Хрест перегляне правила безпеки, яких працівники комітету дотримувалися та які працювали «дуже добре» з 2014 року.

За словами речника, «не так важливо назвати якихось винних, як важливо зробити так, щоб це не повторилося в майбутньому».

У нас є офіси у Харкові, Дніпрі та Одесі, а також головний офіс у Києві та офіс у Львові, ну і на протилежному боці — у Донецьку та Луганську. Ось поки що наш дніпровський офіс припинив роботу на якийсь час. Ми проведемо своє розслідування цієї ситуації, постараємося зрозуміти, чи не було помилок з нашого боку, — сказав Власенко.

Президентка МКЧХ Мір’яна Сполярич видала заяву, в якій «вкрай категорично» засудила напади на персонал Червоного Хреста.