США анонсували новий «суттєвий пакет допомоги» Україні

США анонсували новий пакет допомоги Україні. Фото:

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Новий пакет допомоги Україні обіцяють передати Сполучені Штати Америки.

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До кінця вересня Вашингтон планує передати Києву «суттєвий пакет допомоги». Про це радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив на щорічній конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, повідомило Bloomberg.

Наразі ми працюємо над значним пакетом, який обʼєднує цілу низку різних можливостей, які ми намагатимемось реалізувати до кінця цього місяця, — наголосив посадовець.

Зазначається, що Україна неодноразово закликала союзників надати їй більше систем ППО. Представник адміністрації Байдена відзначив, що США «зараз перебувають у процесі отримання таких систем від своїх партнерів».

Також Салліван розповів, що Штати намагаються надати Україні інструменти, які дозволять побудувати захист навколо більшої кількості обʼєктів енергетичної інфраструктури. Також Білий дім визначив своїм пріоритетом допомогу в захисті атомних електростанцій України.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 11 вересня оголосив новий пакет підтримки на загальну суму понад 700 млн дол. Більшість коштів спрямують на відновлення української енергетики та електромереж. Частина грошей має піти гуманітарну підтримку українців та гуманітарне розмінування.

Джерело: Bloomberg