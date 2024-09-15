Зеленський заявив, що Україна не може укомплектувати навіть чотири із 14 бригад. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n199329-ukrayina-ne-moje-ukomplektuvaty-navit-chotyry-iz-14-brygad-zelenskyy.html

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Президент Володимир Зеленський заявив про серйозний брак озброєння в Силах оборони.

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Через брак ресурсів Україна наразі не може оснастити навіть чотири із 14 бригад, які потрібно підготувати. Про це глава держави заявив в інтерв’ю американському журналісту Фаріду Закарії. Його вже в YouTube оприлюднила прес-служба президента.

По-перше, все відбувається дуже повільно. По-друге, нам потрібно підготувати 14 бригад. Досі в нас цього немає, і з цього пакета бригад ми не оснастили навіть чотири, — зазначив він.

За словами президента, під час восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США щодо допомоги Україні були використані всі резерви.

Ми використовували все, що могли. Ми передали те, що у нас є в резервах, те, що є на складах або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Ми забрали всю зброю, яка в них була, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на щорічній конференції YES у Києві заявив, що до кінця вересня США планують передати Києву «суттєвий пакет допомоги, який обʼєднує цілу низку різних можливостей».