Зеленський розкрив деталі українського «плану перемоги». Фото: ОП

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Український «план перемоги» розкрив президент Володимир Зеленський.

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Цей план містить п’ять пунктів, які, зокрема, стосуються військової та економічної підтримки. Однак українська влада готова розширити документ за пропозиціями Сполучених Штатів Америки, якщо це посилить Україну. Про це глава держави розповів в інтерв’ю CNN, яке оприлюднив Офіс президента.

Зеленський знову підтвердив інформацію про те, що представить цей план президенту США Джо Байдену під час особистої зустрічі. З господарем Білого дому він хоче обговорити те, як зміцнити Україну перед Самітом миру, щоб країна займала сильну позицію.

Дипломатичні рішення — хороші, якщо ти сильний. Інакше путін навіть не буде брати в цьому участі. І я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавленими в тому, щоб зупинити війну. Тому в мене є план, — зазначив він.

Президент зізнався, що український план містить чотири основні пункти, ще один — потрібен для післявоєнного часу. Там ідеться про безпеку, геополітичне місце України, «дуже сильну» військову підтримку, доступну для України. Також у документі міститься те, що Київ може сам вирішувати, як використовувати надану допомогу, а також про економічну підтримку.

Нагадаємо, в Офісі президента України заявили, що німецьке видання Bild поширило дезінформацію про «план перемоги України», коли написало про те, що президент Володимир Зеленський готовий запропонувати росії припинення вогню на частині фронту.