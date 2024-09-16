У «Дії» з’явилися гранти на навчання, фото: Мінцифри

https://racurs.ua/ua/n199342-granty-na-navchannya-vje-z-yavylysya-v-diyi-mincyfry.html

Ракурс

Студенти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання.

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Про це сьогодні, 16 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію, — наголосив він. — Гранти доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного, фармацевтичного спрямування».

Грант для тих, хто склав НМТ з будь-яких двох предметів, становитиме:

на 150 балів — 15 000+ грн;

на 170 балів — 25 000+ грн.

Сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта. Наприклад, на спеціальність «Освіта/Педагогіка» коефіцієнт 1,5, тому сума гранту збільшиться в 1,5 раза.

Зазначається, що студент не матиме грошей фізично, але матиме сертифікат у «Дії».