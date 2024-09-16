ДБР завершило розслідування у справі Дубінського та Деркача

Олександр Дубінський, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n199345-dbr-zavershylo-rozsliduvannya-u-spravi-dubinskogo-ta-derkacha.html

Ракурс

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно учасників злочинної організації, до складу якої входили народний депутат, народний депутат III-IX скликань, екс-прокурор та два керівники головного управління генштабу зс рф.

.

Про це сьогодні, 16 вересня, повідомили прес-служби ДБР та Офісу генпрокурора.

Наразі стороні захисту надано доступ для ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде направлена до суду, — зазначили у ДБР.

Особи учасників правоохоронці не розкривають. Проте матеріали справи вказують, що йдеться про:

нардепа Олександра Дубінського, який наразі перебуває під арештом;

екс-нардепа Андрія Деркача, котрий нещодавно у росії став сенатором від Астраханської області;

колишнього помічника Деркача Ігоря Колеснікова, який вже засуджений за матеріалами СБУ і відбуває покарання за держзраду;

колишнього прокурора Костянтина Кулика.

Напередодні повномасштабного вторгнення рф екс-нардеп та колишній прокурор виїхали за кордон та переховуються від правосуддя, — зазначили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що члени організації діяли за чіткими вказівками російських спецслужб:

депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника головного управління генерального штабу збройних сил рф (більш відомого як ГРУ) Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним;

організація мала чітку ієрархічну структуру та детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа;

за попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн дол. США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до росії на зустрічі зі своїми кураторами.

Зазначається, що ДБР спільно з СБУ викрили цю злочинну організацію, яку ГРУ створило у 2016 році, у листопаді 2023 року. Її учасники здійснювали заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до ЄС та НАТО. Зокрема:

чинний нардеп поширював російські наративи, у тому числі, про вище політичне керівництво України. Для їх розповсюдження брав участь у публічних заходах;

у листопаді 2019 року нардепи організували спільну пресконференцію, на якій поширювали інформацію про нібито міжнародну корупцію посадових осіб США. Таким чином вони намагалися погіршити відносини між Україною та США;

у червні 2020 року колишній прокурор провів спільну із екснардепом прес-конференцію, на якій вони публічно «обґрунтовували» фейки на користь кремля, у тому числі про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США;

ці депутати також реєстрували у парламенті проєкти постанов щодо утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування «фактів», які вони викривали на своїх пресконференціях.

Таким чином:

чинний та колишній народні депутати, колишній прокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації (ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);

перший заступник начальника головного управління генштабу зс рф та його помічник обвинувачуються у створенні злочинної організації та у спонуканні до держзради;

санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що ДБР в межах кримінального провадження також досліджує факт придбання родиною чинного нардепа нерухомості в Іспанії за російські гроші.

Зокрема, йдеться про купівлю двох квартир у Барселоні за 288 тисяч та 100 тисяч євро. Квартири були придбані цивільною дружиною нардепа та його мамою. Причому в останньої джерелом доходів всі ці роки була лише українська пенсія, — наголошують у ДБР.

За інформацією правоохоронців, більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої банківські рахунки з росії.

Гроші перерахували дві громадянки рф, які скоріш за все пов’язані з російськими спецслужбами, а одна із них навіть працювала в адміністрації путіна, — додали у ДБР.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора