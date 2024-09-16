Лещенко розповів, що передбачає план перемоги Зеленського

Володимир Зеленський (у центрі), фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/ua/n199348-leschenko-rozpoviv-scho-peredbachaie-plan-peremogy-zelenskogo.html

Ракурс

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко в ефірі національного телемарафону розповів, що передбачає план перемоги Володимира Зеленського.

.

Про це сьогодні, 16 вересня, повідомляє «Громадське».

За його словами, план базується на тому, що іноземні партнери нададуть Україні дозвіл на удари по території рф.

Лещенко розповів, що Зеленський озвучив свій план «досить прозоро мовою натяків» на конференції Ялтинської європейської стратегії. Тоді Зеленський зазначив, що план перемоги залежить від президента США Джо Байдена — тобто, це має бути план, що дає Україні «нові можливості».

А нові можливості — означає бити по тих аеродромах, військових базах, сховищах, де зберігаються ті ракети, звідки злітають ті літаки, які потім бомблять українську землю, знищують українські міста, вбивають українських цивільних, — наголосив Лещенко.

Лещенко зауважив, що допоки Київ не отримає дозвіл на удари вглиб території рф, не можна говорити про реалізацію плану перемоги Зеленського.

На думку радника голови Офісу президента, Україна досі не отримала цього дозволу, оскільки у США покоління політиків, до якого належить і Байден, пам’ятає події Карибської кризи і вважає, що росія може застосувати ядерну зброю.

Нагадаємо, нещодавно німецьке видання Bild написало, що план перемоги Зеленського нібито, зокрема, передбачає готовність України прийняти «локальне припинення вогню на певних ділянках фронту» разом із дозволом використовувати західну далекобійну зброю по території вглиб рф.

Згодом радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію.

Джерело: «Громадське»