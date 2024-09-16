Київ запросив Червоний Хрест на Курщину - у Москві "вибухнуло"

https://racurs.ua/ua/n199349-kyyiv-zaprosyv-chervonyy-hrest-na-kurschynu-u-moskvi-vybuhnulo.html

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Спікер диктатора Кремля владіміра путіна назвав «провокаційним» запрошення української сторони ООН та Червоного Хреста до Курської області.

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Пєсков дав зрозуміти, спілкуючись з російськими пропагандистами, що Москва розраховує на те, що організації не приймуть запрошення.

МЗС України 16 вересня направило відповідну ноту організаціям, щоб їх представники прибули до Курської області задля «належного забезпечення основоположних прав людини».

У МЗС України вважають, що рф боїться показувати міжнародним представникам реальну картину фронту, а також це «свідчить про зневагу росії до власного народу та його гуманітарних потреб». Про це написав речник міністерства Георгій Тихий.

Раніше українське МЗС звернулося до ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста з проханням долучитися до заходів гуманітарного реагування в тих районах Курської області росії, які наразі контролюють військові ЗСУ.