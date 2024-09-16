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Ракурс
В Одесі відчули землетрус

В Одесі відчули землетрус

16 вер 2024, 17:54
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В Одесі відчули землетрус. THE WEATHER LAB повідомляє, що 17:40 стався землетрус у Румунії магнітудою 5.1.


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У Гугл пишуть про магнітуду 5,3.

Землетрус відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі, — повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру глибина вогнища — 130 км.

Це не перший природний катаклізм в Одесі у ці дні.

«Ракурс» писав, що злива в Одесі 15 вересня призвела до затоплення деяких вулиць у Київському та Пересипському районах.

Джерело: Ракурс


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