В Одесі відчули землетрус

https://racurs.ua/ua/n199356-v-odesi-vidchuly-zemletrus.html

Ракурс

В Одесі відчули землетрус. THE WEATHER LAB повідомляє, що 17:40 стався землетрус у Румунії магнітудою 5.1.

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У Гугл пишуть про магнітуду 5,3.

Землетрус відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі, — повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За інформацією Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру глибина вогнища — 130 км.

Це не перший природний катаклізм в Одесі у ці дні.

«Ракурс» писав, що злива в Одесі 15 вересня призвела до затоплення деяких вулиць у Київському та Пересипському районах.