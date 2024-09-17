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Ракурс
The Wall Street Journal оцінило втрати України та росії на війні

The Wall Street Journal оцінило втрати України та росії на війні

17 вер 2024, 11:33
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Втрати України та росії на війні сягнули 1 мільйона людей вбитими і пораненими.


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Про це стверджує The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними медіа, кількість загиблих українських військових становить 80 тис. людей, а поранених — 400 тис. WSJ посилається на «конфіденційну українську оцінку», зроблену на початку року.

Оцінки західних розвідок щодо російських втрат різняться: за деякими даними, кількість загиблих сягає майже 200 тис., а поранених — близько 400 тис. Ця цифра приблизно збігається з даними Генштабу ЗСУ, який востаннє повідомляв про 635 тисяч вбитих і поранених росіян.

У матеріалі наголошено, що Україні з такими втратами впорається складніше через вчетверо менше населення. Але у довгостроковій перспективі наслідки будуть «руйнівними» для обох країн, які й до війни мали демографічні проблеми.

Видання вважає, що одна з мотивацій путіна розпочати війну було збільшення кількості населення Росії за рахунок поглинання українців.

Джерело: Ракурс


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