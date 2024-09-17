Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з рф. Карта:

https://racurs.ua/ua/n199385-norvegiya-zafiksuvala-strybok-radiaciyi-na-kordoni-z-rf-barrents-observer.html

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Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з російською федерацією.

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На фільтрувальних станція у Сванховді та Віксйоф'єллі між 9 та 12 вересня виявили радіоактивний цезій-137 та уран-235. Ці речовини входять у паливо для атомних реакторів і «начинку» для ядерної зброї. Про це повідомило Управління радіаційної та ядерної безпеки Норвегії (DSA), передає Barrents Observer.

Працівник відділу готовності до надзвичайних ситуацій DSA у Сванховді Бредо Мьоллер заявив, що кількість цезію, виявлена в повітряних фільтрах, є «дуже низькою».

Рівні явно вищі за норму, але не становлять небезпеки для людей або навколишнього середовища, — зазначив він.

Також в DSA наголосили, що під час дослідження фільтрів не знайшли інших радіоактивних ізотопів.

Крім того, жоден інший фільтр на північночі Норвегії чи фінській Лапландії не виявив пік цезію за останній тиждень. Цезій-137 утворюється як продукт поділу в результаті роботи ядерного реактора.

Нагадаємо, у червні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Північноатлантичний альянс веде перемовини про приведення ядерної зброї у стан бойової готовності.

Джерело: Barrents Observer