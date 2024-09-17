Генштаб назвав новий найскладніший напрямок на фронті. Фото:

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Бойові дії в Україні з початку доби тривають по всій лінії фронту.

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Сьогодні сталося 88 боїв, а чверть бойових зіткнень зафіксована на Курахівському напрямку — 22 рази росіяни намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Першого, Гірника, Георгіївки та Костянтинівки. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 17 вересня.

А на Покровському напрямку окупанти здійснили 19 спроб потіснити ЗСУ з займаних позицій у районах Гродівки, Новоторецького, Орлівки, Миколаївки та Українська. Шість ворожих атак Сили оборони відбили біля Синьківки, Новоосинового та Лозової на Куп’янському напрямку. А на Лиманському напрямку росіяни здійснили вісім спроб прориву, ще два бої тривають.

Також активні бої відбуваються на Сіверському, Краматорському, Торецькому та Покровському напрямках.

В Генштабі додали, що ворог продовжуж масовані артилерійські та авіаційні удари по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Також російська авіація скинула по Україні 14 КАБів. А Курську область противник атакував 17 керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ відновили позиції на Вовчанському агрегатному заводі, а також у західній частині Михайлівки на Покровському напрямку.