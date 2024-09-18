У мережі опублікували супутникові знімки вибухів складу біля Торопця

У мережі опублікували супутникові знімки вибухів складу біля Торопца. Результати удару по цьому арсеналу росіян буквально вражають в усіх сенсах.

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Сили оборони України розбили 107-й арсенал Міноборони рф у Твєрскій області. Він призвів до буквально «сейсмічних» результатів, тобто до локального землетрусу магнітудою 2,8.

Знімки наочно ілюструють, що палає та задимлена буквально вся територія цього величезного арсеналу, відповідні матеріали виклав OSINT-аналітик George Barros.

Defense Express пише, що або по складу влучила дуже значна кількість реактивних дронів «Паляниця», або ж це був потужний зразок вітчизняного ракетного озброєння, який, наприклад, застосовувався для ударів по складам БК загарбників біля т.о. Маріуполя, простіше кажучи — модернізований «Нептун».

Якщо ще раз подивитись на наведені знімки та оцінювати можливий масштаб пожежі, то це якось дуже мало схоже і на «падіння уламків безпілотника», про яке заявляла російська адміністрація, і на влучання одного чи навіть кількох дронів, — пише видання.

Достеменно оцінити масштаб руйнувань на арсеналі біля міста Торопєц можна буде лише після того, як на цьому об'єкті припиниться пожежа (росіяни самі погасять або все вигорить природним шляхом). Тоді ж і можна буде ствердно говорити, чи могли бути на цьому складі зосереджені північнокорейські балістичні ракети KN-23 та російські ракети до ОТРК «Іскандер».

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня російські ЗМІ писали про масовану атаку БПЛА у місті Торопець Тверської області. Місцева влада евакуйовувала населення з території, де працювала ППО і була пожежа. Пізніше очевидці повідомили про атаку складу із боєприпасами.

Згодом джерело «Радіо Свобода» в СБУ заявило, що склад атакували дрони СБУ, ГУР та ССО. Там, за цими даними, зберігались ракети для комплексів «Іскандер» і «Точка-У», а також керовані авіаційні бомби (КАБи).