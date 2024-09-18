Після повідомлень про удари по складу в Торопці Зеленський подякував військовим за «дальнобійність та точність»

https://racurs.ua/ua/n199428-pislya-povidomlen-pro-udary-po-skladu-v-toropci-zelenskyy-podyakuvav-viyskovym-za-dalnobiynist.html

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Президент України Володимир Зеленський розпочав своє щоденне звернення до народу України 18 вересня з подяки українській армії за точний удар по території росії.

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Зеленський прямо не згадував якихось конкретних подій, проте його слова пролунали відразу після тверджень українських спецслужб про поразку складу з боєприпасами у місті Торопець Тверської області.

Насамперед хочу подякувати нашим воїнам, які забезпечують нашу українську далекобійність. Дуже важливий результат є минулої ночі на території Росії, саме такі речі послаблюють ворога, — сказав Зеленський. — Я дякую всім, хто задіяний. Така точність, що це надихає. Наші спеціальні служби: Служба безпеки, ГУР, Сили спеціальних операцій — дякую! — сказав президент.

Джерела декількох українських медіа в Службі безпеки України раніше заявили, що у Тверській області українські дрони «ліквідували склад» із ракетами «Іскандер» та «Точка-У».

Супутникові знімки та численні кадри у соцмережах показали, що в районі складу у Торопці почалася сильна пожежа, там лунають потужні вибухи.

У повідомленнях про те, що відбувається в Торопці, російська влада склад з боєприпасами не згадує, вони лише говорять про пожежу і поранення більше десяти осіб «внаслідок падіння уламків БПЛА».

Вночі російські ЗМІ повідомили про масову атаку безпілотників у місті торопець тверської області росії — місцева влада навіть вирішила евакуювати населення з території, де працювала ППО і спалахнула пожежа.

Місцева влада повідомила, що пожежа виникла «внаслідок падіння уламків БПЛА».

Джерела кількох ЗМІ повідомили, що на цьому складі зберігались ракети для комплексів «Іскандер» і «Точка-У», а також керовані авіаційні бомби (КАБи).

Даний склад збудували у 2018 році. За тодішньою заявою міноборони рф, арсенал відповідав найвищим світовим стандартам — а кожне сховище арсеналу вміщує до 240 тонн боєприпасів.