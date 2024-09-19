147 українських вчених загинули з початку повномасштабного вторгнення

Рашисти вбили понад сотню українських учених, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/ua/n199458-147-ukrayinskyh-vchenyh-zagynuly-z-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya.html

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Щонайменше 147 українських вчених загинули за час повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Такі дані були оприлюднені під час міжнародної конференції BioGeNext у Києві, повідомляє видання «Цензор.НЕТ».

Зазначається, що цей перелік включає не тільки про тих науковців та аспірантів, які пішли на фронт, а й тих, хто загинув в тилу чи на окупованих територіях. Зокрема:

1 березня, під Києвом загинув головний інженер Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ Максим Павленко, який вступив до ТРО;

21 липня 2022 року на Донбасі загинув молодий вчений, провідний інженер відділу біомедичної хімії ІМБГ Василь Вдовін, який воював у складі 72-ої окремої механізованої бригади;

Біжана Шаропова, біофізика та популяризатора науки, вченого Інституту фізіології ім. Богомольця НАНУ, який воював у лавах добробатів ще в 2014—2015 роках і знов пішов на фронт у 2022 році, посмертно нагороджено званням Героя України. Він загинув у боях на Харківщині — з квітня 2022 року вважався зниклим безвісти, доки у січні 2023 року завдяки низці експертиз було підтверджено його загибель;

8 березня 2022 року загинула кандидатка технічних наук Юлія Ващенко — окупанти розстріляли її з чоловіком в автомобілі неподалік Броварів;

у Маріуполі в березні 2022 року померла на місці від осколкових поранень Наталія Лоскутова, доцентка кафедри німецької та французької філології в Маріупольському державному університеті;.

під час ракетної атаки на столицю на початку 2024 року загинула доктор біологічних наук, донедавна — професор кафедри екології в Києво-Могилянській академії Людмила Шевцова.

Мартиролог загиблих науковців складає група активістів, яка започаткувала проект «Українські вчені на війні. UA Scientists at War». Збирати дані про загиблих допомагають науковці та просто люди в соцмережах.

Насамперед ми ставимо собі задачу оцінити втрати кількісно, співставити з втратами української науки внаслідок війн та репресій у ХХ столітті, — зазначив один із учасників проекту завідувач кафедри біотехнології Київського авіаційного інституту, науковий редактор порталу «Моя наука» Олексій Болдирєв.

Джерело: «Цензор.НЕТ»