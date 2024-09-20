До окупованого Маріуполя прибули біженці з рф, фото: Петро Андрющенко

https://racurs.ua/ua/n199472-pershyh-bijenciv-z-sudji-okupanty-rozmistyly-v-mariupoli-foto.html

Ракурс

У Маріуполі російські загарбники розмістили перших біженців із Курської області рф.

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Про це сьогодні, 20 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Саме з Суджі. Розміщені вчора в «ПВР», облаштованого «Єдиною росією» у націоналізованої (закреслено) вкраденої нерухомості Маріупольців в евакуації в Приморському районі Маріуполя. Поруч з морем, — зазначи він.

Андрющенко наголошує, що ці дії окупантів цілком претендують на апофеоз «русского мира» в Маріуполі.