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Ракурс
До окупованого Маріуполя прибули біженці з рф, фото: Петро Андрющенко

Перших біженців з Суджі окупанти розмістили в Маріуполі (ФОТО)

20 вер 2024, 11:57
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У Маріуполі російські загарбники розмістили перших біженців із Курської області рф.


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Про це сьогодні, 20 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Саме з Суджі. Розміщені вчора в «ПВР», облаштованого «Єдиною росією» у націоналізованої (закреслено) вкраденої нерухомості Маріупольців в евакуації в Приморському районі Маріуполя. Поруч з морем, — зазначи він.

Андрющенко наголошує, що ці дії окупантів цілком претендують на апофеоз «русского мира» в Маріуполі.

В час, коли тисячі своїх бідкаються невідомо. Там де безкоштовна тарілка каши утворює чергу на часи — повне забезпечення курчан. Прекрасна демонстрація пріоритетів. Мабуть, в СПБ чи Москві «прв"ів не знайшлось? — зазначив радник мера.

До окупованого Маріуполя прибули біженці з рф, фото: Петро Андрющенко

Джерело: Ракурс


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