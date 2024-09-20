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До окупованого Маріуполя прибули біженці з рф, фото: Петро Андрющенко
Перших біженців з Суджі окупанти розмістили в Маріуполі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199472-pershyh-bijenciv-z-sudji-okupanty-rozmistyly-v-mariupoli-foto.htmlРакурс
У Маріуполі російські загарбники розмістили перших біженців із Курської області рф.
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Про це сьогодні, 20 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Саме з Суджі. Розміщені вчора в «ПВР», облаштованого «Єдиною росією» у націоналізованої (закреслено) вкраденої нерухомості Маріупольців в евакуації в Приморському районі Маріуполя. Поруч з морем, — зазначи він.
Андрющенко наголошує, що ці дії окупантів цілком претендують на апофеоз «русского мира» в Маріуполі.
В час, коли тисячі своїх бідкаються невідомо. Там де безкоштовна тарілка каши утворює чергу на часи — повне забезпечення курчан. Прекрасна демонстрація пріоритетів. Мабуть, в СПБ чи Москві «прв"ів не знайшлось? — зазначив радник мера.