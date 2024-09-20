Перші українські пілоти завершили підготовку у Франції. Фото: ЗС Франції

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Ракурс

Перша група українських пілотів завершила підготовку у Франції.

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Французькі інструктори навчають льотчиків Повітряних сил управлінню літаками Alphajet. Тренування першої групи військових уже завершились. Про це Збройні сили Франції 20 вересня повідомили у Twitter.

Франція щойно завершила підготовку першої групи українських пілотів на Alphajet, — йдеться у повідомленні.

Союзники уточнили, що навчання пілотів у Франції розпочалося з березня 2024 року для задоволення оперативних потреб України.

Як відомо, Alphajet — це навчально-тренувальні літаки, які здатні розвивати максимальну швидкість до понад 1 тис. км/год. Дальність польоту цих машин становить 3 тис. км. Такий літак має низка європейських країн.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція має намір передати Україні свої винищувачі Mirage 2000 виробництва Dassault та навчити українських пілотів у межах нової військової українсько-французької співпраці. У Парижі обіцяли, що льотчики ЗСУ вже до кінця року будуть готові керувати цими літаками.