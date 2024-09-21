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Ракурс
Якість повітря у Києві знову погіршилася

У Києві знову погіршилася якість повітря — КМВА

21 вер 2024, 21:23
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У Києві станом на 20.00 сьогоднішнього дня, 21 вересня, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря.


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Фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). Про це повідомила прес-служба КМВА.

Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області, — зазначають у КМВА.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендують:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

На сайті IQ Air, котрий відслідковує якість повітря у світі, індекс якості повітря у Києві станом на 21.13 становив 116 — «небезпечно для здоров’я чутливих груп населення».

Нагадаємо, вчора, 20 вересня, у Києві спостерігалося задимлення, спричинене поширенням диму з півночі та північного сходу від осередків пожеж на торфовищах та відкритих територіях.

Джерело: Ракурс


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