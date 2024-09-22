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Ракурс
Екіпаж єдиного російського авіаносного крейсера перевели в штурмову піхоту

Екіпаж єдиного російського авіаносного крейсера перевели в штурмову піхоту

22 вер 2024, 08:39
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Екіпаж єдиного російського авіаносного крейсера перевелив штурмову піхоту.


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OSINT-дослідник moklasen знайшов у російській соцмережі «Вконтакте» повідомлення з проханням знайти чоловіків з військової частини № 78987. Спочатку батальон «Фрегат» перебував на Харківщині, але після цього його перекинули на Покровський напрямок.

Також у серпні з’явилося повідомлення про зникнення моряка Олега Сосєдова зі складу екіпажу корабля. Він зник безвісти 23 липня — під час штурму прикордонного села Сотницький Козачок на Харківщині. Сосєдов так само був з військової частини № 78987.

Схоже, росіяни сформували з екіпажу корабля механізований батальон, аби моряки не сиділи без діла. Єдиний російський авіаносний крейсер «Адмирал Кузнецов» перебуває на ремонті ще з 2017 року, після аварії внаслідок падіння крану кінцевий термін завершення ремонтних робіт перенесли на 2024 рік, але вони тривають досі.

Джерело: Ракурс


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