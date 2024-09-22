Екіпаж єдиного російського авіаносного крейсера перевели в штурмову піхоту

https://racurs.ua/ua/n199526-ekipaj-iedynogo-rosiyskogo-avianosnogo-kreysera-perevely-v-shturmovu-pihotu.html

Ракурс

Екіпаж єдиного російського авіаносного крейсера перевелив штурмову піхоту.

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OSINT-дослідник moklasen знайшов у російській соцмережі «Вконтакте» повідомлення з проханням знайти чоловіків з військової частини № 78987. Спочатку батальон «Фрегат» перебував на Харківщині, але після цього його перекинули на Покровський напрямок.

Russia formed a new «Frigate» mechanized battalion using Navy personnel (в/ч 78987).

Initially, they were on the Kharkiv border, but have since been moved to the Pokrovsk front.

They are the 3rd btn of the 245th MRR, 1st GTA, but there are links to the new DPR 51st CAA too… pic.twitter.com/bvzoPaE73V — imi (m) (@moklasen) September 19, 2024

Також у серпні з’явилося повідомлення про зникнення моряка Олега Сосєдова зі складу екіпажу корабля. Він зник безвісти 23 липня — під час штурму прикордонного села Сотницький Козачок на Харківщині. Сосєдов так само був з військової частини № 78987.

Схоже, росіяни сформували з екіпажу корабля механізований батальон, аби моряки не сиділи без діла. Єдиний російський авіаносний крейсер «Адмирал Кузнецов» перебуває на ремонті ще з 2017 року, після аварії внаслідок падіння крану кінцевий термін завершення ремонтних робіт перенесли на 2024 рік, але вони тривають досі.