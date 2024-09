Екіпаж єдиного російського авіаносного крейсера перевели в штурмову піхоту

Екіпаж єдиного російського авіаносного крейсера перевелив штурмову піхоту.

OSINT-дослідник moklasen знайшов у російській соцмережі «Вконтакте» повідомлення з проханням знайти чоловіків з військової частини № 78987. Спочатку батальон «Фрегат» перебував на Харківщині, але після цього його перекинули на Покровський напрямок.

