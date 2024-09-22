"Хезболла" завдала повторних ракетних ударів по Ізраїлю, горить передмістя Хайви

https://racurs.ua/ua/n199527-hezbolla-zavdala-povtornyh-raketnyh-udariv-po-izrayilu-goryt-peredmistya-hayvy-video.html

Ракурс

«Хезболла» уранці 22 вересня завдала повторних ракетних ударів по Ізраїлю. У передмісті Хайфи зафіксовано пожежі, є поранені.

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Times of Israel пише, що зафіксовано близько 30 запусків в останньому залпі по району Крайот. Починаючи з ночі 21−22 вересня в область Крайота і Амакіма загалом було випущено понад сто ракет.

На кадрах, які поширюються у мережі, видно дим над житловими районами, також горить кілька автомобілів (попередньо від падіння уламків збитих повітряних цілей ліванського угруповання). Зокрема приліт по машинах і будинку зафіксовано в районі Кір’ят-Бялик.

За даними ізраїльських ЗМІ, внаслідок повторних обстрілів по допомогу до медиків звернулися троє цивільних. Вони дістали легкі поранення.

Своєю чергою, бойовики «Хезболли» стверджують, що завдали другого удару по авіабазі ВПС Ізраїлю Рамат-Давид, однак доказів ураження об'єкту наразі немає.

Через небезпеку атак Армія Ізраїлю оголосила про закриття пляжів, заборонила масові заходи і заняття в школах на півночі країни.

ВПС Ізраїлю завершили серію ударів по Лівану, за добу атаковано близько 290 об'єктів ліванського руху «Хезболла», йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Перелік основних подій на Близькому Сході за останні години:

Пентагон оголосив стан бойової готовності на Близькому Сході для всіх своїх баз через зростання напруженості між Ізраїлем і «Хезболлою».

Збройні сили Йорданії та Саудівської Аравії також перебувають у стані бойової готовності, щоб у разі потреби відбити можливі удари по Ізраїлю.

«Хезболла», у відповідь на атаку Ізраїлю, завдала масованого ракетного удару по найбільшій ізраїльській авіабазі Рамат-Давид. ЗМІ повідомляють, що в результаті атаки в районі ізраїльського військового об'єкта виникла пожежа.

Ізраїльські медіа також повідомили про приліт у Назареті.

За даними Армії оборони Ізраїлю, під час атаки з Лівану було випущено приблизно 10 ракет по районах у глибині північного Ізраїлю.

Державний департамент Сполучених Штатів опублікував так зване попередження про поїздки номер 4, яке наказує всім громадянам США покинути Ліван якомога швидше. Досі попередження діяло лише для південних районів Лівану.

Аналогічну рекомендацію від свого Міністерства закордонних справ отримали громадяни Йорданії.

Зовнішньополітичне відомство звернулося до йорданців, які перебувають у Лівані, з проханням якнайшвидше залишити країну і не в’їжджати до Лівану.

Як повідомляє видання The Telegraph, США і Велика Британія таємно просять Ізраїль проявляти стриманість і не закривати вікно для дипломатичного діалогу з «Хезболлою».

Зі свого боку The Washington Post, назвало атаку Ізраїлю з використанням пейджерів — прелюдією до великомасштабної операції в Лівані, вважаючи її метою створення хаосу в лавах «Хезболли»