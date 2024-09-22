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Ракурс
Українці "винесли" росіянам у Торопці кількамісячний запас боєприпасів

Українці «винесли» росіянам у Торопці кількамісячний запас боєприпасів

22 вер 2024, 12:58
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Через атаку українських БПЛА на військовий склад у Торопці Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на 2−3 місяці.


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Таку оцінку насліжків українського удару повідомив очільник Центру розвідки Естонії, полковник Антс Ківісельг.

Він зазначив, що додаткові боєприпаси були перевезені на склад незадовго до атаки й зберігалися на вулиці, а не в приміщенні. Внаслідок удару було знищено близько 750 тис. боєприпасів загальною вагою 30 тис. тонн.

За оцінками естонської розвідки, росія витрачає приблизно 10 тис. боєприпасів щотижня.

Раніше у Генштабі Естонії заявили, що втрата росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по Торопцю у Тверській області найближчими тижнями позначиться на фронті.

Джерело: Ракурс


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