Українці "винесли" росіянам у Торопці кількамісячний запас боєприпасів

https://racurs.ua/ua/n199536-ukrayinci-vynesly-rosiyanam-u-toropci-kilkamisyachnyy-zapas-boieprypasiv.html

Ракурс

Через атаку українських БПЛА на військовий склад у Торопці Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на 2−3 місяці.

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Таку оцінку насліжків українського удару повідомив очільник Центру розвідки Естонії, полковник Антс Ківісельг.

Він зазначив, що додаткові боєприпаси були перевезені на склад незадовго до атаки й зберігалися на вулиці, а не в приміщенні. Внаслідок удару було знищено близько 750 тис. боєприпасів загальною вагою 30 тис. тонн.

За оцінками естонської розвідки, росія витрачає приблизно 10 тис. боєприпасів щотижня.

Раніше у Генштабі Естонії заявили, що втрата росією величезної кількості боєприпасів під час українського удару по Торопцю у Тверській області найближчими тижнями позначиться на фронті.