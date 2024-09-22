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Ракурс
Російські солдати обстріляли шахту в Донецькій області. Фото:

Росіяни обстріляли шахту в Донецькій області, є загиблі

22 вер 2024, 15:50
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Російська армія вдарила по шахті в Донецькій області.


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Внаслідок обстрілу на території шахти виникла пожежа, але продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахті перебував 371 гірник. Робітників вивели на поверхню, а пожежу ліквідували. Про це 22 вересня Міністерство енергетики повідомило у Telegram.

Наразі відомо про двох загиблих. Ще одну постраждалу доставили до лікарні.

У відомстві зазначили, що за минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Полтавській та Сумській областях. На Сумщині, зокрема, виникла пожежа й підстанція вимикалася. А повітряна лінія знеструмлювалася на Дніпропетровщині. На Полтавщині російські БпЛА вдарили по території підстанції — виникла пожежа, знеструмлювалась підстанція та споживачі.

Нагадаємо, 12 вересня через російські обстріли були знеструмлені місто Добропілля та населені пункти поруч. Без електрики тоді залишились вугільні шахти, а під землею застряг 151 гірник. Також там виникла загроза підтоплення гірничошахтного обладнання.

Джерело: Ракурс


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