Наслідки ударів по Харкову. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n199549-udar-po-harkovu-mer-rozpoviv-pro-naslidky-rosiyskogo-obstrilu.html

Ракурс

Російське бомбардування Харкова у ніч на 22 вересня призвело до руйнувань у місті.

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Один із будинків отримав дуже серйозні пошкодженням. Зокрема, там сталося зміщення конструкції будівлі. Комунальники та волонтери активно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Вони закривають віконні контури й дали воду та світло в деякі будинки. Про це мер міста Ігор Терехов заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, багато містян звернулися до медиків по допомогу. Двоє з постраждалих перебувають у дуже важкому стані.

Тих, хто потребує жита, зараз розміщують у гуртожитках. А волонтери надають постраждалим продуктові набори та речі.

Терехов відзначив, що динаміка російських обстрілів зросла, а Харків потерпає від ворожих атак і вдень, і вночі. Він закликав людей не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня російські військові злочинці завдали удару по Харкову — скинули авіабомбу ФАБ-250, яка влучила біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку. По допомогу звернувся 21 мирний мешканець, в тому числі троє дітей.