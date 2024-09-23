Тривалість навчання у школі зросте з 11 до 12 років - міністр назвав дату початку реформи

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Тривалість навчання у школі зросте з 11 до 12 років.

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Міністр освіти Оксен Лісовий 23 вересня розповів, що з 2025 року планується впровадити трирічну профільну середню освіту для школярів після дев’ятого класу. Таким чином, тривалість навчання у школі зросте на один рік. Повноцінно запрацювати проєкт має з 2027 року.

За словами міністра, учням потрібно буде ухвалити усвідомлене рішення: перейти навчатися в академічний ліцей або у професійний коледж — відповідно до своїх інтересів та здібностей.

Це дозволить прийти краще підготовленими до університету тим з них, хто вирішить здобувати вищу освіту.

Власне, реформу змодельовано так, щоб ви приходили більш підготовленими до університету. Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками ми передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення, але ви виходите до університету більш підготовленими. І так само, якщо ви вибрали професійний коледж, ви виходите на ринок праці уже з професією. Тому плюс один рік і, відповідно, вибір профілів, за якими працюєте", — сказав Лісовий на презентації дослідження щодо реформи старшої школи.

Крім того, за словами Лісового, планується скорочення бакалаврату. Строки реалізації цього проєкту наразі невідомі.

Зараз Україна за показником працевлаштування випускників університетів знаходиться на рівні Ефіопії зразка 2021 року — лише 58%. Тоді як у інших країнах Європи цей показних наближається до 90%.