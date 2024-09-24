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Командир батальйону за хабарі залишав військових служити у тилу – на Закарпатті

Командир батальйону за хабарі залишав військових служити у тилу — на Закарпатті

24 вер 2024, 17:45
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Викрили командира батальйону, який за хабарі залишав військових служити у тилу — на Закарпатті.


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Частина особового складу мала перейти у підрозділ, що служить у районі бойових дій, решта — залишитись на заході України. Командир запропонував підлеглим заплатити за можливість лишитися в тилу.

Правоохоронці задокументували отримання від одного з підлеглих 1,3 тис. дол. за включення його до списку «тиловиків». Платили за місце в роті охорони й інші військовослужбовці.

За оперативними даними, спільник командира отримав 300 тисяч гривень на власні банківські рахунки, а також близько 30 тис. дол. готівкою.

20 вересня командира батальйону, а також його спільника затримали, повідомляє ДБР.

Джерело: Ракурс


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