У останній промові на Генасамблеї ООН Байден запевнив, що США не зупиняться у підтримці України

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Ракурс

Джо Байден 24 вересня востаннє виступив на Генасамблеї ООН як президент США.

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Ми не можемо зупинитись, ми не можемо відвернутись, і ми не припинимо підтримувати Україну, допоки Україна не переможе зі справедливим і міцним миром за статутом ООН, — наголосив президент США.

На його думку, росії не вдалося послабити НАТО — навпаки, Альянс став іще більш об'єднаним.

Байден заявив, що не можна втомлюватися від України, потрібно підтримувати її до здобуття справедливого і тривалого миру.

Тепер світ має визначитися, чи будемо ми далі підтримувати Україну у здобутті своєї свободи, чи ми відійдемо і дозволимо руйнування України. Не можна втомлюватися, відвертати погляд, потрібно підтримувати Україну до того, як вона отримає справедливий і тривалий мир, — сказав Байден під час виступу на Генасамблеї ООН.

Байден в ООН почав із спогадів про початок своєї кар'єри, як у 1972 році він був вперше обраний до Сенату у віці 29 років.

Я знаю, що я виглядаю так, ніби мені 40 років, — пожартував Байден.

Говорячи про Україну, заявив, що його політика була успішною, закликав підтримувати Київ і надалі.

путін не досягає своєї основної мети: Україна не зруйнована, а НАТО сильніша ніж раніше. Ми не можемо дозволити ситуації залишатися незмінною, ми повинні зберегти свою підтримку України, щоб зберегти свободу цієї країни, — заявив президент.

Байден також сказав про необхідність реформи ООН.