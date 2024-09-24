На Заході побоюються, що в Україні відбувається «політичне захоплення влади» в енергетичному секторі країни

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На Заході побоюються, що в Україні відбувається «політичне захоплення влади» в енергетичному секторі країни.

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Про це у великому аналітичному матріалі пише Politico.

Причиною цього стало звільнення Володимира Кудрицького з посади голови «Укренерго». Сам Кудрицький заявляє, що «адміністрація президента хоче поставити енергосистему під свій контроль»

Офіційна причина звільнення, яка анонімно просочилася в українські ЗМІ, полягала в тому, що Кудрицький не зміг захистити енергомережу України від граду російських авіаударів.

Міжнародні спостерігачі майже одразу відкинули це пояснення, оскільки Кудрицького загалом поважають за його спроби неодноразового відновлення влади після хвиль російських нападів. Дипломати та світові кредитори навіть виступили з рідкісним публічним докором через його звільнення, закликаючи Київ змінити курс. Тоді G7 надала ваги цьому повідомленню.

Їх непокоїть те, що Київ не просто змінює кадри, а й повільно руйнує принцип поділу влади, життєво важливий для функціонування демократії. Експерти побоюються, що велика небезпека полягає в тому, що вигідні контракти та проекти можуть роздаватися завдяки політичній лояльності.

Це вже давно викликає занепокоєння міжнародної спільноти, особливо з огляду на те, що Україна хоче приєднатися до ЄС і почала переговори про членство в червні.

В інтерв’ю POLITICO Кудрицький, людина, яка опинилася в центрі суперечки, поскаржився, що такі побоювання були цілком обґрунтованими.

Уся справа в централізації влади, — сказав він. Адміністрація президента хоче поставити енергосистему України під свій прямий контроль, попередив Кудрицький — така домовленість, на його думку, приведе до загибелі: Я можу вам сказати, що якби ми не працювали незалежно протягом останніх двох років і більше, я можу гарантувати, що ми б не пережили найважчі зими, які будь-який оператор енергосистеми коли-небудь відчував.

Високопоставлений чиновник в адміністрації Зеленського заперечив причетність президента до звільнення Кудрицького.

Це просто не справа Офісу президента — змінювати керівників компаній, — сказав чиновник на умовах анонімності, щоб обговорити делікатну ситуацію.

Чиновник додав:

Головна потреба в енергетичному секторі в цілому — захистити його від ракет і безпілотників.

Незалежні українські енергетичні експерти кажуть, що усунення Кудрицького не є одноразовим.

Останні кілька років [ми бачили], як звільняли керівників енергетики, у тому числі керівника нашої атомної генеруючої компанії, який був високопрофесійним, — сказав Михайло Гончар, енергетик київського Центру глобалістики. — І ми бачили те саме, що відбувається з газовими компаніями.

Компанії критично важливого сектору постачання повинні управлятися незалежно від політиків, — сказав він.

Це небезпечно, коли політики втручаються в ці сфери, тому що вам потрібні справжні знання та знання про те, що ви робите, і це призводить до втрати довіри з боку наших дуже важливих міжнародних партнерів і ризикує порушити високопрофесійну систему управління Укренерго.

Очікувано, з цим погоджуються політичні опоненти Зеленського.

Вони просто придумали причину, щоб позбутися Кудрицького, але, чесно кажучи, не було вагомих причин виштовхувати його, тому що він дуже добре справлявся з роботою, — сказав POLITICO опозиційний депутат і критик Зеленського Микола Княжицький.

За кілька днів до того, як Кудрицького було звільнено — а українські газети та канали Telegram передрікали його неминучий відхід — західні донори зробили Києву рідкісне попередження. У листі до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля посол ЄС в Україні та представники міжнародних фінансових інституцій висловили тривогу та застерегли від підриву незалежності Укренерго.

Вони застерегли від зміни структури управління компанії та закликали створити нову наглядову раду, заявивши, що інакше це «може поставити під загрозу нашу колективну здатність підтримувати Укренерго та інші пріоритетні заходи життєво важливої ​​енергетичної безпеки України». Потім посли G7 опублікували повідомлення у Twitter.

Група закликала призупинити всі управлінські рішення, доки не буде сформовано нову правління та не проконсультовано професійний персонал.

У нинішній надзвичайно складній ситуації, коли безперервність роботи «Укренерго» є надзвичайно важливою для безпеки України та підготовки до зими, будь-які зміни у вищому керівництві компанії мають бути ретельно зваженими та добре підготовленими, — підкреслили вони.

Лист підписали, зокрема, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та директор у справах України та Молдови Європейського банку реконструкції та розвитку Арвід Тюркнер.