Вугледар під контролем ЗСУ, але росіяни цілодобово добивають місто

https://racurs.ua/ua/n199614-vugledar-pid-kontrolem-zsu-ale-rosiyany-cilodobovo-dobyvaut-misto-72-brygada.html

Ракурс

Ситуація у Вугледарі контрольована, місто під контролем ЗСУ. Однак війська рф цілодобово завдають ударів по місту.

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Про це «Суспільному» повідомили джерела в 72 бригаді, яка боронить місто.

За словами військових, солдати росії пробують зайти у Вугледар, використовуючи тактику малих груп. Наразі вони намагаються обійти місто, щоб взяти під контроль дорогу, яка є важливою артерією. Попри те, що війська рф щодня зазнають великих втрат — спроби штурмів не припиняються.

Командир мотопіхотної «Залізної роти» 72 ОМБр на псевдо «Оскар» також підтвердив «Суспільному», що постійні штурми військ рф. За його словами, щойно росіяни знаходять можливість просунутись, «починають стягуватись ударні підрозділи, намагаються об’їхати позиції та викинути десант. Наші бійці протидіють цьому».

За даними проєкту DeepState, російські військові намагаються оточити населений пункт, а паралельно з цим, «рівняють із землею» Вугледар артилерією та КАБАми.