Росіянам, імовірно, вдасться захопити Вугледар, але це не надасть їм особливої переваги

https://racurs.ua/ua/n199626-rosiyanam-imovirno-vdastsya-zahopyty-vugledar-ale-ce-ne-nadast-yim-osoblyvoyi-perevagy-isw.html

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Росіянам, імовірно, вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, частково залежатиме від прийняття рішень українцями.

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Про це повідомив Інститут вивчення війни у звіті за 24 вересня.

Якщо українські сили вирішать захищати Вугледар, окупантам може бути складно боротися за поселення, яке Україна зміцнювала протягом двох років, вказують експерти.

Якщо росіяни не займуть поселення відносно швидко, російський маневр уздовж флангів Вугледара може також постраждати через початок осінніх дощів, зазначили в ISW.

Однак потенційне захоплення росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, вважають аналітики Інституту. Там зазначають, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом — російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що проходять на Вугледар.