володимир путін знову взявся за ядерні погрози. Фото:

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Президент рф володимир путін вніс зміни в російську доктрину ядерного стримування.

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В оновленій редакції документа агресія неядерної держави, але за підтримки ядерної держави, проти російської федерації буде розглядатися як спільний напад. Відповідну заяву диктатор путін заявив 25 вересня на нараді Радбезу рф.

Глава росії розширив «категорію держав і військових союзів, щодо яких проводиться ядерне стримування». Також у документі доповнили перелік «військових загроз, для нейтралізації яких виконуються заходи ядерного стримування». Воєнний злочинець також лякав ядерним ударом у відповідь на агресію щодо білорусі.

Крім того, путін заявив, що ядерна відповідь послідує при масованих пуски дронів чи ракет по росії.

Нагадаємо, 21 вересня російські сили ядерного стримування провалили нове випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 «Сармат». Наразі невідомо, через що сталася аварія. Оскільки ракета «Сармат» має ракетний двигун на рідкому паливі, міг статися інцидент з його детонацією.