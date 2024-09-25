Російську військову колону розгромили ЗСУ. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n199653-zsu-efektno-rozgromyly-rosiysku-viyskovu-kolonu-video.html

Ракурс

Російська армія зазнала чималих втрат на одній із ділянок фронту.

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Зокрема, українські захисники спробували навчити ворога військової логістики. Оператори ударних дронів яскраво продемонстровали, чому колони не можна зупиняти на півдорозі, а ще краще — розосереджувати техніку. Про це 14-й окремий полк БпЛА 25 вересня повідомив у Telegram.

Військові поінформували, що ціла ворожа колона зупинилася край. Автор іронізують, що причина зупинки невідома — чи то командир вийшов покурити, чи то щось зламалося. Однак всі вантажівки зосередилася в одній точці.

Наші пілоти вирішили нагадати ворогові основи військової логістики: колони не можна зупиняти на півдороги, а ще краще — розосереджувати техніку. Замість двійки в щоденнику росіянин отримав вогневий шквал! — розповіли бійці.

Нагадаємо, командний пункт противника на окупованій території Запорізькій області знищили українські бійці. Ворожу ціль, яка знаходилася в селищі Новогорівка за 20 км від лінії фронту, уразили з реактивних систем залпового вогню HIMARS та керованими авіабомбами.